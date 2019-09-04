Житель Кемеровской области устал и отдал новорожденную дочь соседке

Женщина принесла в местную поликлинику ребенка и рассказала, что 1,5-месячную девочку вместе с документами ей оставил сосед. Врачи сообщили о случившемся стражам порядка. Правоохранители выяснили, что мать малышки — 19-летняя девушка, которая оставила дочь на супруга и уехала гулять. Мужчина на протяжении четырех дней присматривал за младенцем, а затем отдал девочку соседке. Сам отец направился пить алкоголь с друзьями.

Сотрудники полиции составили в отношении мамы и папы ребенка протоколы о неисполнении родительских обязанностей. Им грозит штраф в размере 500 рублей. Далее семьей займутся органы опеки. Девочку не вернули в семью, она находится в больнице.