Житель Кемерова подбросил новорожденную дочь соседке и скрылся

Молодая мать оставила грудного ребенка мужу и ушла на несколько дней в загул. Новоиспеченный отец не справился со своими обязанностями и отдал дочку соседке. Сотрудникам полиции удалось найти нерадивых родителей, которые и думать забыли о ребенке.

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По информации ГУ МВД по Кемеровской области, 19-летняя девушка решила отдохнуть с приятелями и оставила ребенка под присмотром мужа. Четыре дня отец следил за малышкой, которой 1,5 месяца, но не справился со своими обязанностями. Он придумал способ избавиться от дочери и отдал ее вместе со всеми документами соседке. После того как мужчина ушел и не вернулся, женщина отнесла ребенка в кемеровскую поликлинику.

Правоохранители установили личности родителей и смогли их разыскать. Оказалось, что супруги в течение нескольких дней выпивали и не появлялись дома.

После случившегося были составлены протоколы, согласно которым молодые люди должны будут выплатить административный штраф в размере 500 рублей. Кроме того, сотрудники полиции обратились в органы опеки и попечительства с просьбой лишить обоих граждан родительских прав.

Сейчас малышка находится в больнице под наблюдением врачей, ее здоровью ничто не угрожает.