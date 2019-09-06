Житель Башкирии попытался подорвать гранатой таксиста
В Башкирии задержан 19-летний местный житель, который едва не взорвал такси из-за того, что водитель отказался его везти. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, конфликт между задержанным и таксистом произошел в прошлом месяце. Шофер отказался везти мужчину, поскольку тот был пьян. На следующий день настырный клиент вновь попытался воспользоваться услугами таксиста и опять получил отказ.
«Дни.ру» рассказали, что недовольный клиент не нашел ничего другого, как закинуть в салон авто самодельную взрывное устройство, похожее на гранату. Оно не сработало, никто не пострадал. Специалисты обезвредили гранату. Неадекватный «пиротехник» задержан.