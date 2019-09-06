Житель Башкирии попытался подорвать гранатой таксиста

По данным издания, конфликт между задержанным и таксистом произошел в прошлом месяце. Шофер отказался везти мужчину, поскольку тот был пьян. На следующий день настырный клиент вновь попытался воспользоваться услугами таксиста и опять получил отказ.

«Дни.ру» рассказали, что недовольный клиент не нашел ничего другого, как закинуть в салон авто самодельную взрывное устройство, похожее на гранату. Оно не сработало, никто не пострадал. Специалисты обезвредили гранату. Неадекватный «пиротехник» задержан.