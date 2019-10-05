Жертвами ДТП под Самарой стали три человека

Около 23:00 местного времени 5 октября на трассе «Самара — Ульяновск» автомобиль «Нива» столкнулся с двумя «КАМАЗами». Находившиеся в легковой машине трое человек погибли.

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Об этом проинформировал «Интерфакс — Поволжье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Самарской области.

«Около часа назад на 93-м км трассы «Самара-Ульяновск» по неустановленной причине автомобиль «Нива» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КАМАЗом». От удара «Ниву» снова отбросило на свою полосу, где она столкнулась с другим «КАМАЗом», — сказал собеседник агентства.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, обеспечен беспрепятственный проезд транспорта.