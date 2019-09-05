Женщина выжила после падения на рельсы в московском метро

Утром четверга пассажир упал с платформы станции метро «Царицыно» на жесткий путь. О происшествии сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Движение поездов в московском метро приостановили из-за сушилки для белья Подробнее

Инцидент произошел около 09:05 4 сентября. Известно, что на рельсы Замоскворецкой линии упала женщина. Скорую помощь ей вызвали дежурившие на станции полицейские.

«В настоящее время потерпевшая передана медикам», — уточнили в пресс-службе.

По факту случившегося проводится проверка. Сведений о состоянии пассажирки не приводится. Информации о сбое в движении поездов в связи с произошедшим не поступало.

Накануне составы встали на участке «оранжевой» ветки столичного метро. Поезда не ходили между «Октябрьской» и «Китай-городом». На рельсы упал предмет, похожий на металлическую сушилку для белья. На станции «Китай-город» между платформой и поездом его уронил один из пассажиров.