Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Алтае

Уточняется, в 30 километрах от села Акташ были зафиксированы подземные толчки. Жители Барнаула и Бийска почувствовали колебания земли, которые продолжались несколько минут. По предварительной информации, в результате ЧП никто не получил травм. Природный катаклизм также не привел к каким-либо разрушениям.