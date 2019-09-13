  • Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Алтае

    13 сентября 2019, 13:49

    Артур Блянихов

    Около одного из алтайских сел произошло землетрясение магнитудой 5,3, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на региональное управление МЧС.

    Уточняется, в 30 километрах от села Акташ были зафиксированы подземные толчки. Жители Барнаула и Бийска почувствовали колебания земли, которые продолжались несколько минут. По предварительной информации, в результате ЧП никто не получил травм. Природный катаклизм также не привел к каким-либо разрушениям.