Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Алтае
Около одного из алтайских сел произошло землетрясение магнитудой 5,3, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Уточняется, в 30 километрах от села Акташ были зафиксированы подземные толчки. Жители Барнаула и Бийска почувствовали колебания земли, которые продолжались несколько минут. По предварительной информации, в результате ЧП никто не получил травм. Природный катаклизм также не привел к каким-либо разрушениям.