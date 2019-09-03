Затонувшую в Финском заливе яхту отбуксировали
Яхта получила пробоину в Финском заливе и пошла ко дну. ЧП случилось утром 3 сентября в районе третьего Форта в Финском заливе около Кронштадта. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на источники.
Судно начало тонуть из-за повреждения корпуса. Капитан пытался самостоятельно справиться с течью с помощью помпы. Однако дойти до стоянки ему не удалось. Помпа перестала работать, и он вызвал спасателей.
Судно отбуксировали на Ленинградскую пристань в сопровождении катеров. На борту находился один человек. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил сайт «Дни.ру».