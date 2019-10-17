Заколотую вилами собаку нашли в подмосковном СНТ

Ловцы бездомных животных приехали по вызову в СНТ «Вторчермет» городского округа Подольск. Там они обнаружили собаку с пробитой головой и рваными ранами. Подробности «360» рассказала координатор отлова Ирина Смирнова.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, с собакой расправился местный пенсионер. Пострадавшее животное с кучей ран и пробитой головой лежало на досках около частного дома несколько часов.

«Закололи вилами, прокололи голову, у нее черепно-мозговая травма, перелом черепа, колотые раны», — перечислила травмы животного Ирина Смирнова.

Когда ловцы возмутились, местные жители снова схватились за вилы, утверждает собеседница «360». Они посчитали, что сотрудники службы слишком долго ехали на место. Местные жители объяснили свои действия тем, что вынуждены были сами нейтрализовать собаку, пока она не нанесла им травм, сказала Ирина Смирнова.

Ловцы забрали собаку к ветеринарам и вызвали на место наряд полиции.

Источник фото: телеканал «360»

В клинике врачи обнаружили у животного две раны в теменной области. Само состояние собаки оценили как тяжелое. Животному провели необходимые процедуры, но выживет оно или нет — неизвестно.