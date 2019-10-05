  • Задымление в здании МИД ликвидировали

    05 октября 2019, 23:28

    Анатолий Минкин, Кирилл Алексеев

    Спасатели ликвидировали задымление в здание министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.
    Задымление в здании МИД ликвидировали

    Причиной возникновения огня стало короткое замыкание. Обошлось без пострадавших.

    Как сообщил корреспондент «360» с места событий, пожарные начали разъезжаться со Смоленской площади.

    Задымление в здании МИД ликвидировали | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Ранее стало известно, что на пульт дежурного поступила заявка о задымлении доме 32−34/57/2 строении 3. На место прибыло два десятка пожарных расчетов, которые начали искать место возможного возникновения огня.

    В правое крыло высотки сотрудники МЧС проложили гидранты.