Задымление в здании МИД ликвидировали

Спасатели ликвидировали задымление в здание министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

Причиной возникновения огня стало короткое замыкание. Обошлось без пострадавших. Как сообщил корреспондент «360» с места событий, пожарные начали разъезжаться со Смоленской площади. Источник фото: телеканал «360» Ранее стало известно, что на пульт дежурного поступила заявка о задымлении доме 32−34/57/2 строении 3. На место прибыло два десятка пожарных расчетов, которые начали искать место возможного возникновения огня. В правое крыло высотки сотрудники МЧС проложили гидранты.