Задымление произошло в здании МИД. Фото с места
Столичные пожарные подразделения проверяют информацию о возгорании в здании МИД РФ в центре Москвы на Смоленской площади. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Поступила заявка о задымлении по адресу площадь Смоленская-Сенная, д. 32-34/57/2, стр. 3 (здание МИД). На месте работают пожарные расчеты», — заявили в пресс-службе.
«360» публикует кадры с места событий.
На месте находятся два десятка пожарных машин. Спасатели проверяют помещения на задымление.
В правое крыло высотки сотрудники МЧС проложили гидранты. Сейчас идет обследование здания.
МИД на своей странице в Twitter подтвердил задымление в одном из флигелей.
О причинах возникновения задымления и о пострадавших пока не сообщается.