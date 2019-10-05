  • Задымление произошло в здании МИД. Фото с места

    05 октября 2019, 23:21

    Анастасия Кукова, Кирилл Алексеев

    Столичные пожарные подразделения проверяют информацию о возгорании в здании МИД РФ в центре Москвы на Смоленской площади. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Поступила заявка о задымлении по адресу площадь Смоленская-Сенная, д. 32-34/57/2, стр. 3 (здание МИД). На месте работают пожарные расчеты», — заявили в пресс-службе.

    «360» публикует кадры с места событий.

    Задымление произошло в здании МИД. Фото с места | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На месте находятся два десятка пожарных машин. Спасатели проверяют помещения на задымление.

    Задымление произошло в здании МИД. Фото с места | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    В правое крыло высотки сотрудники МЧС проложили гидранты. Сейчас идет обследование здания.

    МИД на своей странице в Twitter подтвердил задымление в одном из флигелей.

    О причинах возникновения задымления и о пострадавших пока не сообщается.