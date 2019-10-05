Задымление произошло в здании МИД. Фото с места

Столичные пожарные подразделения проверяют информацию о возгорании в здании МИД РФ в центре Москвы на Смоленской площади. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Поступила заявка о задымлении по адресу площадь Смоленская-Сенная, д. 32-34/57/2, стр. 3 (здание МИД). На месте работают пожарные расчеты», — заявили в пресс-службе.

«360» публикует кадры с места событий.

Источник фото: телеканал «360»

На месте находятся два десятка пожарных машин. Спасатели проверяют помещения на задымление.

Источник фото: телеканал «360»

В правое крыло высотки сотрудники МЧС проложили гидранты. Сейчас идет обследование здания.

МИД на своей странице в Twitter подтвердил задымление в одном из флигелей.

О причинах возникновения задымления и о пострадавших пока не сообщается.