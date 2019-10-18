Задержанный за убийство бывшей жены житель Владикавказа вскрыл вены в СИЗО

Обвиняемый в убийстве жены экс-полицейский из Владикавказа попытался порезать вены в СИЗО. Об этом «360» сообщил источник в силовых структурах.

«Пытался вскрыть себе вены и горло», — сказал собеседник «360». Чем именно он хотел нанести себе травмы, не уточняется. Сейчас его доставили в республиканскую больницу. По предварительной информации, его жизнь вне опасности.

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Мужчину обвинили в нападении на свою бывшую супругу прямо на ее рабочем месте. Расправа попала в объектив камер наблюдения. Сначала мужчина вырвал у женщины телефон и начал изучать ее переписку и контакты, а после закатил скандал. В какой-то момент он стащил свою бывшую жену со стула и начал бить ножом куда придется.

После врачи насчитают не менее 10 ранений, которые Вадим Техов нанес бывшей жене. После экзекуции ревнивый экс-супруг скрылся на машине. В городе ввели план «Перехват».

В это время пострадавшую экстренно доставили в Республиканскую больницу. Она находилась в тяжелом состоянии. Врачи помочь ей не смогли, и через некоторое время она скончалась.

Техова задержали сотрудники полиции. На время следствия его отправили в изолятор.