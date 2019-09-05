Пятиэтажное здание частично обрушилось в Подмосковье

Заброшенное здание обрушилось в Сергиево-Посадском районе Московской области. По предварительной информации, в результате происшествия могут быть пострадавшие.

Все произошло в поселке Новая Шурма, когда рабочие разбирали пятиэтажное сооружение. Сообщение об обрушении поступило в областное ГУ МЧС 5 сентября, в 14:00.

«По предварительным данным, здание заброшенное, пятиэтажное, кирпичное. Оно не электрифицировано, не газифицировано», — заявили «360» в ведомстве.

Представитель МЧС уточнил, что в момент частичного обрушения здания там было шестеро рабочих. Четверо из них могут оставаться под завалами.

«Два человека на момент обрушения находились вне здания. Четыре находились внутри», — уточнил собеседник «360».

ЧП прокомментировали и в Минздраве Московской области.

«На данный момент на месте работают экстренные и оперативные службы, в том числе бригады скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. Проводится разбор завалов», — заявили представители ведомства.

По данным МЧС, на месте работают 59 человек и 17 единиц техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.