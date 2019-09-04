Взрыв газа произошел в жилом доме в Иркутской области

Взрыв газа случился в жилой пятиэтажке в Ангарске. Как сообщили «360» в ГУ МЧС по Иркутской области никто не пострадал.

«В городе Ангарске в жилом пятиэтажном доме на первом этаже произошел хлопок газа. Люди не пострадали. В квартире находились три человека», — заявила представительница ведомства.

Их осмотрели медики, от госпитализации они отказались. В ведомстве отметили, что в комнате пострадало остекление.

Пожарные выехали на место ЧП, но горения там не было, уточнила собеседница «360».