  • Взрыв газа произошел в жилом доме в Иркутской области

    04 сентября 2019, 12:49

    Екатерина Андронова, Наза Салех Захи

    Взрыв газа случился в жилой пятиэтажке в Ангарске. Как сообщили «360» в ГУ МЧС по Иркутской области никто не пострадал.
    Взрыв газа произошел в жилом доме в Иркутской области

    «В городе Ангарске в жилом пятиэтажном доме на первом этаже произошел хлопок газа. Люди не пострадали. В квартире находились три человека», — заявила представительница ведомства.

    Их осмотрели медики, от госпитализации они отказались. В ведомстве отметили, что в комнате пострадало остекление.

    Пожарные выехали на место ЧП, но горения там не было, уточнила собеседница «360».