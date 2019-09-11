Выпавшая из окна девочка доставлена в больницу в Москве

Паблик «ВКонтаке» «Москва с огоньком | Новости Москвы» сообщил, что 11 сентября из окна третьего этажа выпала трехлетняя девочка. Ребенок выжил.

Как сообщила «360» пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ, сегодня в течение дня с помощью санитарных вертолетов Московского авиационного центра было доставлено из непрофильных больниц в специализированное лечебное учреждение Москвы двое детей.

«Первую девочку 13 лет доставили из больницы города Ногинск после ДТП, вторую девочку трех лет перевезли после падения с третьего этажа. До профильной больницы девочек сопровождала авиамедицинская бригада, постоянно поддерживая и контролируя состояние пострадавших», — сообщили спасатели.

Источник фото: телеканал «360»