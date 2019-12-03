Возросло число жертв ДТП с автобусом в Казахстане

До семи увеличилось число жертв ДТП с автобусом на юго-западе Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.

«В салоне находились 35 человек. Погибших семь, из которых один скончался по дороге в больницу», — рассказал Нурахметов РИА «Новости». Ранее представитель МВД говорил о шести погибших.

Сейчас российское посольство в Казахстане выясняет, были ли в автобусе россияне. Об этом агентству заявили в дипломатической миссии. Как уточнил Нурахметов в комментарии ТАСС, пока нет сведений о гражданстве пострадавших и погибших. По его словам, это станет известно после того, как сотрудники экстренных служб завершат аварийно-спасательные работы.

Утром 3 декабря на дороге Кызылорда — Кумколь в Кызылординской области опрокинулся пассажирский автобус. Причиной ДТП называют гололед. Стражи порядка сейчас выясняют все обстоятельство случившегося.