Восемь человек погибли при пожаре в пятиэтажке в Красноярске

Возгорание произошло около 22:26 по московскому времени в многоквартирной доме на улице Гусарова, дом 23, в Красноярске. Открытое пламя вырывалось из окон на третьем этаже здания.

Эвакуированным жителям многоэтажки в Красноярске разрешили вернуться домой Подробнее

Бригада пожарных прибыла на место происшествия через восемь минут после вызова. Огонь удалось локализовать к 23:04 на площади 40 квадратных метров. Полностью пожар потушили в 23:36.

Спасатели обнаружили тела восьми человек, их них четверо — дети. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее в воскресенье в одном из многоэтажных домом Красноярска произошел хлопок. В результате была деформирована стена, выбиты стекла. Также хлопок повредил несколько балконов и пять автомобилей.

Угрозы обрушения здания нет. Из дома эвакуировали 37 человек, из них никто не пострадал.