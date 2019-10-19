Вооруженный ножом мужчина ранил женщину в Новой Москве

По данным ведомства, само нападение произошло еще в минувшую пятницу, но известно о нем стало только сегодня. Известно, что пострадавшей 25 лет и ее госпитализировали в одну из столичных больниц.

Подозреваемого в нападении уже задержали. Выяснилось, что он пришел во двор дома, где живет пострадавшая. Он долго караулил ее, а потом напал и нанес несколько ударов ножом.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.