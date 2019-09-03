Военная прокуратура проверит пилотов разбившегося штурмовика Су-25

В Военной прокуратуре уточнили, что после крушения штурмовика под Ставрополем проверят не только соблюдение пилотами правил полета, но и подготовку самих летчиков.

Штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье Подробнее

Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае. По данным Министерства обороны страны, самолет выполнял тренировочный полет, поэтому боекомплекта у него не было. Упал он в безлюдной местности.

Экстренные службы региона уточнили, что крушение произошло в 38 километрах к юго-западу от города Буденновска. После падения воздушное судно взорвалось и полностью разрушилось.

Разрушений на земле нет. Однако пока не известна судьба двух пилотов, которые управляли штурмовиком и успели катапультироваться до аварии.

В данный момент специалисты поисково-спасательной службы вышли на их поиски.