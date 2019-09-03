  • Военная прокуратура проверит пилотов разбившегося штурмовика Су-25

    03 сентября 2019, 16:59

    Анатолий Минкин

    Специалисты Военной прокуратуры Южного военного округа начали проверку по соблюдению пилотами упавшего штурмовика Су-25УБ правил полетов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.
    Военная прокуратура проверит пилотов разбившегося штурмовика Су-25

    В Военной прокуратуре уточнили, что после крушения штурмовика под Ставрополем проверят не только соблюдение пилотами правил полета, но и подготовку самих летчиков.

    Штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье

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    Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае. По данным Министерства обороны страны, самолет выполнял тренировочный полет, поэтому боекомплекта у него не было. Упал он в безлюдной местности.

    Экстренные службы региона уточнили, что крушение произошло в 38 километрах к юго-западу от города Буденновска. После падения воздушное судно взорвалось и полностью разрушилось.

    Разрушений на земле нет. Однако пока не известна судьба двух пилотов, которые управляли штурмовиком и успели катапультироваться до аварии.

    В данный момент специалисты поисково-спасательной службы вышли на их поиски.