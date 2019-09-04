Водитель ВМW насмерть сбил детей во Владимирской области

«По предварительной информации, житель Коврова 1996 года рождения, управляя автомобилем BMW-320, совершил наезд на двоих пешеходов — мальчика и девочку», — говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии дети получили тяжелые травмы. Один ребенок скончался на месте ДТП, второй умер в машине скорой помощи. Погибшим было по 13 лет.

Уточняется, что авария произошла около 19:50 на улице Первомайской в поселке Мелехово Ковровского района. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства ДТП уточняются.