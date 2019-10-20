Водитель перевернувшегося каршеринга устроил чистку обуви в машине полиции. Видео

На опубликованных кадрах видно, что молодой человек увлеченно занимается чисткой правого ботинка специальной губкой, иногда отвечая на вопросы сотрудников дорожной полиции.

Каршеринговый автомобиль перевернулся на Фрунзенской набережной в Москве. Видео Подробнее

Момент самой аварии, которая стала причиной задержания, также попала на видео. Каршеринговая машина начала резко тормозить, ее повело и она перевернулась уже на тротуаре.

Все произошло на Фрунзенской набережной напротив здания министерства обороны.

По данным управления ГИБДД столичного главка МВД, в результате аварии пострадала пассажирка автомобиля. Она получила незначительные травмы.