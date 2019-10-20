Водитель перевернувшегося каршеринга устроил чистку обуви в машине полиции. Видео
Водитель автомобиля каршеринга, устроивший аварию около здания министерства обороны в центре Москвы, начал чистит ботинки в машине полиции. При этом ногу он высунул в окно. Видео с места событий опубликовал сайт телеканала «РЕН».
На опубликованных кадрах видно, что молодой человек увлеченно занимается чисткой правого ботинка специальной губкой, иногда отвечая на вопросы сотрудников дорожной полиции.
Каршеринговый автомобиль перевернулся на Фрунзенской набережной в Москве. ВидеоПодробнее
Момент самой аварии, которая стала причиной задержания, также попала на видео. Каршеринговая машина начала резко тормозить, ее повело и она перевернулась уже на тротуаре.
Все произошло на Фрунзенской набережной напротив здания министерства обороны.
По данным управления ГИБДД столичного главка МВД, в результате аварии пострадала пассажирка автомобиля. Она получила незначительные травмы.