  • Водитель легковушки вылетел из салона при столкновении с автобусом в Башкирии

    03 сентября 2019, 15:13

    Анастасия Карпеева

    Водитель автомобиля Lada 4×4 протаранил пассажирский автобус марки «Луидор» на дороге в Стерлитамаке (Башкирия). В результате ДТП пострадали три человека, которые находились в общественном транспорте. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
    Водитель легковушки вылетел из салона при столкновении с автобусом в Башкирии

    Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель отечественного автомобиля при повороте не уступил дорогу автобусу, который имел преимущество. В результате этого легковушка влетела в общественный транспорт. Мужчина 50 лет, который управлял Lada 4×4, от удара вылетел из салона на проезжую часть.

    Водитель легковушки вылетел из салона при столкновении с автобусом в Башкирии | Изображение 1
    Источник фото: группа «Стерлитамак ДТП» в соцсети «ВКонтакте»

    В аварии пострадали три пассажира автобуса в возрасте 47, 58 и 63 лет. Врачи оказали им необходимую помощь.