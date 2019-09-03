Водитель легковушки вылетел из салона при столкновении с автобусом в Башкирии
Водитель автомобиля Lada 4×4 протаранил пассажирский автобус марки «Луидор» на дороге в Стерлитамаке (Башкирия). В результате ДТП пострадали три человека, которые находились в общественном транспорте. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель отечественного автомобиля при повороте не уступил дорогу автобусу, который имел преимущество. В результате этого легковушка влетела в общественный транспорт. Мужчина 50 лет, который управлял Lada 4×4, от удара вылетел из салона на проезжую часть.
В аварии пострадали три пассажира автобуса в возрасте 47, 58 и 63 лет. Врачи оказали им необходимую помощь.