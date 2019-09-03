Водитель легковушки вылетел из салона при столкновении с автобусом в Башкирии

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель отечественного автомобиля при повороте не уступил дорогу автобусу, который имел преимущество. В результате этого легковушка влетела в общественный транспорт. Мужчина 50 лет, который управлял Lada 4×4, от удара вылетел из салона на проезжую часть.

В аварии пострадали три пассажира автобуса в возрасте 47, 58 и 63 лет. Врачи оказали им необходимую помощь.