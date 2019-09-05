Водитель иномарки сбил ребенка в Петербурге

ДТП произошло 5 сентября на улице Калязинской в Выборгском районе Петербурга.

По предварительной информации, 29-летний водитель Mitsubishi Pajero наехал на 10-летнего мальчика, который выбежал на дорогу вне зоны пешеходного перехода. Он находился без сопровождения взрослых.

Мальчика госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются детали и обстоятельства ДТП.