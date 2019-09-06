Водитель фургона врезался в легковушку и уехал

На кадрах видно, что водитель фургона начал сдавать назад и врезался в легковое авто, которое была припарковано около бордюра. Мужчина вышел из салона, бросил взгляд на задетую им машину, после чего вернулся, сел за руль и уехал.

Пользователи соцсетей обсудили произошедшее. Одни не увидели в поведении виновника ДТП ничего необычного, поскольку, по их словам, так поступает большая часть водителей. Другие напротив, возмутились поступком мужчины.

«Таких наказывать надо», — написали они.

По данным информагентства, за то, что автомобилист покинул место ДТП, ему может грозить лишение прав или арест до 15 суток.