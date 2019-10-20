  • Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой

    20 октября 2019, 22:03

    Александра Каширина

    Пострадавшие в ДТП с маршруткой в Петербурге находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-губернатора северной столицы Анны Митяниной.
    Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой

    Появилось видео столкновения маршрутки и трамвая в Петербурге

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    «Состояние пострадавших, среди которых было трое детей, в ДТП оценивается как средней степени тяжести», — заявил собеседник агентства.

    Авария произошла в 18:15 на пересечении проспекта Десантников и Петергофского шоссе. Столкнулись трамвай маршрута № 60 и маршрутка К-235, которая после столкновения перевернулась на бок.

    Пострадали 16 пассажиров, 15 из них госпитализированы.

    Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, водитель маршрутного автобуса, двигался на красный сигнал светофора.

    На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.