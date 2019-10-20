Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой

Появилось видео столкновения маршрутки и трамвая в Петербурге Подробнее

«Состояние пострадавших, среди которых было трое детей, в ДТП оценивается как средней степени тяжести», — заявил собеседник агентства.

Авария произошла в 18:15 на пересечении проспекта Десантников и Петергофского шоссе. Столкнулись трамвай маршрута № 60 и маршрутка К-235, которая после столкновения перевернулась на бок.

Пострадали 16 пассажиров, 15 из них госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, водитель маршрутного автобуса, двигался на красный сигнал светофора.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.