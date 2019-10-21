Власти Красноярска объявили траур по погибшим из-за прорыва дамб

Такое распоряжение отдал губернатор края Александр Усс. Во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края.

Росприроднадзор намерен проверить все дамбы России Подробнее

В ночь на субботу 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба прорвало дамбу, возведенную чтобы отвести грунтовые воды на участке золотодобычи.

Волна, хлынувшая из искусственного водоема, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.

В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна.

По факту ЧП завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В районе ввели режим ЧС. Позднее в СК уточнили, что не одна, а пять дамб оказались разрушены при чрезвычайной ситуации.

В ходе расследования уголовного дела следователи задержали директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальника и мастера горного участка этой же организации. В ближайшее время в суд отравят ходатайство об аресте.

После случившейся трагедии Росприроднадзор заявил, что обратится к правительству за разрешением о проверке дамб по всей России. Кроме того, ведомство намерено проверить все участки, на которых работает компания «Сисим»