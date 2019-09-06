  • Власти Архангельской области предупредили о потенциально опасных объектах на побережье Белого моря

    06 сентября 2019, 20:17

    Мария Борисова

    Власти Архангельской области подтвердили, что на берегу Двинской губы Белого моря были обнаружены потенциально опасные объекты после взрыва на военном полигоне. Об этом сообщил «Интерфакс».

    «Администрацией муниципального образования „Северодвинск“ ответственные органы оповещены о нахождении потенциально опасных объектов», — заявили в пресс-службы правительства Поморья.

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    Информацию об объектах направили в Минобороны РФ, Росатом, Росгидромет и Северодвинский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

    Отмечается, что в районе села Ненокса нет факторов, которые угрожают жизни и здоровью жителей. Власти региона принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность населения.

    Напомним, что взрыв на испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области прогремел 8 августа. Сообщалось, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате погибли семь человек, шестеро пострадали.

    Ранее некоторые СМИ писали о том, что проведенные журналистами замеры якобы показали превышение уровня радиации вблизи выброшенных на берег Белого моря понтонов в несколько раз. В Роспотребнадзоре призвали осторожно относиться к подобным исследованиям в Северодвинске, которые проводят неспециалисты.