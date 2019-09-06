Власти Архангельской области предупредили о потенциально опасных объектах на побережье Белого моря

«Администрацией муниципального образования „Северодвинск“ ответственные органы оповещены о нахождении потенциально опасных объектов», — заявили в пресс-службы правительства Поморья.

Почему под Северодвинском скакнула радиация? Ответ Росгидромета Подробнее

Информацию об объектах направили в Минобороны РФ, Росатом, Росгидромет и Северодвинский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

Отмечается, что в районе села Ненокса нет факторов, которые угрожают жизни и здоровью жителей. Власти региона принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность населения.

Напомним, что взрыв на испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области прогремел 8 августа. Сообщалось, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате погибли семь человек, шестеро пострадали.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что проведенные журналистами замеры якобы показали превышение уровня радиации вблизи выброшенных на берег Белого моря понтонов в несколько раз. В Роспотребнадзоре призвали осторожно относиться к подобным исследованиям в Северодвинске, которые проводят неспециалисты.