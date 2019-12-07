  • Виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже лишали прав за пьяную езду

    07 декабря 2019, 20:37

    Алена Макаренко

    Водитель, который сбил группу девятиклассников на тротуаре в Нижнем Новгороде, ранее был лишен прав за езду в нетрезвом виде. В этой аварии погибла учительница. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
    Виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже лишали прав за пьяную езду

    «Ранее водитель Toyota лишался прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истек», — сказано в заявлении.

    Возбуждено уголовное дело, сообщило агентство со ссылкой на прокуратуру.

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    ДТП случилось вечером 7 декабря на улице Горького. Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся еще с двумя машинами. Одну из них вынесло на тротуар, по которому в то время проходила группа девятиклассников в сопровождении взрослых. Школьники направлялись в театр.

    По предварительным данным, травмы получили 11 несовершеннолетних и двое взрослых. Эту информацию подтвердили в ГИБДД. В ГУ МВД по Нижегородской области заявили о госпитализации 10 детей и двух их сопровождающих. Еще одного ученика осмотрели медики и отпустили домой. У всех, кого доставили в больницы, травмы различной степени тяжести. У двух детей серьезные ранения.

    По неподтвержденной пока официально информации, от полученных травм погибла учительница.

    Водителей отправили на медэкспертизу, результаты еще не пришли.