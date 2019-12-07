Виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже лишали прав за пьяную езду

«Ранее водитель Toyota лишался прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истек», — сказано в заявлении.

Возбуждено уголовное дело, сообщило агентство со ссылкой на прокуратуру.

Автомобиль сбил группу школьников в Нижнем Новгороде. Главное Подробнее

ДТП случилось вечером 7 декабря на улице Горького. Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся еще с двумя машинами. Одну из них вынесло на тротуар, по которому в то время проходила группа девятиклассников в сопровождении взрослых. Школьники направлялись в театр.

По предварительным данным, травмы получили 11 несовершеннолетних и двое взрослых. Эту информацию подтвердили в ГИБДД. В ГУ МВД по Нижегородской области заявили о госпитализации 10 детей и двух их сопровождающих. Еще одного ученика осмотрели медики и отпустили домой. У всех, кого доставили в больницы, травмы различной степени тяжести. У двух детей серьезные ранения.

По неподтвержденной пока официально информации, от полученных травм погибла учительница.

Водителей отправили на медэкспертизу, результаты еще не пришли.