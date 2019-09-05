Вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

«Ми-8 совершил посадку в поселке Соколовый в Саратовской области. Сейчас подразделение МЧС работает по тушению, имеется возгорание», — рассказали «360» в пресс-службе МЧС по региону.

На месте работают три единицы техники. Дальнейшая информация уточняется.

По данным «Интерфакса», Ми-8 пытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся. Находившиеся на борту люди остались живы. Об этом заявил зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Ми-8 — многоцелевой вертолет, который был разработан ОКБ имени Миля в начале 1960-х годов. Его считают наиболее массовым двухдвигательным вертолетом в мире.