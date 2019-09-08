Вандал пробил дыру в быке с Уолл-стрит в Нью-Йорке

По данным городской полиции, мужчина ударил по статуи струнным инструментом — банджо (напоминает гитару). Из-за этого теперь изуродован правый рог быка: на нем образовались трещины.

Правоохранители задержали 42-летнего Тевона Варлака из Далласа. Мужчину обвинили в акте вандализма в отношении одного из символов Нью-Йорка и нарушении общественного порядка.

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Автор «Атакующего быка» — скульптор итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Он создал бронзового зверя весом 3,2 тонны в 1989 году.

Позже монумент установили в южной части Манхэттена, с тех пор он превратился в популярную туристическую достопримечательность и финансовый символ Нью-Йорка.