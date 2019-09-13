Вагоны товарного поезда сошли с рельсов под Мурманском

По данным информагентства, ЧП было зафиксировано на одной из сортировочных станций Апатит. С рельсов сошли два вагона товарного поезда. «Дни.ру» заверили, что в результате аварии никто не получил каких-либо травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Транспортная прокуратура заинтересовалась случившимся.