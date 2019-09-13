  • Вагоны товарного поезда сошли с рельсов под Мурманском

    13 сентября 2019, 16:04

    Артур Блянихов

    В Мурманской области два вагона товарного поезда сошли с рельсов, передает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

    По данным информагентства, ЧП было зафиксировано на одной из сортировочных станций Апатит. С рельсов сошли два вагона товарного поезда. «Дни.ру» заверили, что в результате аварии никто не получил каких-либо травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Транспортная прокуратура заинтересовалась случившимся.