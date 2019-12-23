В центре Севастополя обнаружили бомбу времен ВОВ

Бомба была найдена неподалеку от гостиницы «Украина», перед зданием костела (бывший кинотеатр «Дружба»).

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю пиротехники идентифицируют находку, устанавливают тип взрывателя. После этого бомбу вывезут для утилизации, в том случае, ели сделать это будет невозможно, на заседание соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям. На ней будет принято решение о подрыве боеприпаса на месте, уточнили в ведомстве.

В районе обнаружения боеприпаса остановлено движение, территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

«Людей из ближайших домов попросим перейти в театр Лавренева. Надеюсь, через два часа все мероприятия завершатся, и движение будет восстановлено», — приводит агентство слова врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом политик сообщил журналистам на месте событий.

Подтвердилось, что найденный снаряд — это немецкая бомба SD-50, пишет портал Stv92.ru.