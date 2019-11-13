В московской многоэтажке горит квартира

На севере Москвы произошел пожар в одной из квартир 10-этажного дома, сообщили в МЧС по столице.

По данным источника «360», ЧП произошло на проспекте Мира, 118А в квартире на восьмом этаже. Сейчас проводится ликвидация открытого горения. Эвакуировано 20 человек. Площадь пожара — 30 квадратных метров. «Много людей просит о помощи, создан штаб пожаротушения. Поехало руководство МЧС города», — сообщили источники «360». Эвакуация продолжается. На месте работают спасатели и медики.