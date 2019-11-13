В московской многоэтажке горит квартира
На севере Москвы произошел пожар в одной из квартир 10-этажного дома, сообщили в МЧС по столице.
По данным источника «360», ЧП произошло на проспекте Мира, 118А в квартире на восьмом этаже.
Сейчас проводится ликвидация открытого горения. Эвакуировано 20 человек. Площадь пожара — 30 квадратных метров.
«Много людей просит о помощи, создан штаб пожаротушения. Поехало руководство МЧС города», — сообщили источники «360».
Эвакуация продолжается. На месте работают спасатели и медики.