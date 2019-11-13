  • В московской многоэтажке горит квартира

    13 ноября 2019, 21:10

    Екатерина Андронова, Наталья Жуковская

    На севере Москвы произошел пожар в одной из квартир 10-этажного дома, сообщили в МЧС по столице.
    В московской многоэтажке горит квартира

    По данным источника «360», ЧП произошло на проспекте Мира, 118А в квартире на восьмом этаже.

    Сейчас проводится ликвидация открытого горения. Эвакуировано 20 человек. Площадь пожара — 30 квадратных метров.

    «Много людей просит о помощи, создан штаб пожаротушения. Поехало руководство МЧС города», — сообщили источники «360».

    Эвакуация продолжается. На месте работают спасатели и медики.