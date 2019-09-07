  • Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку на 1,5 метра

    07 сентября 2019, 16:04

    Дарья Бунякова

    Вода в Амуре продолжает прибывать и уже достигла отметки в 801 сантиметр. Такое значение на полтора метра превышает значение «опасное явление». На Комсомольск-на-Амуре движется сильный циклон, из-за чего паводок может усилиться. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы администрации города Ивана Лаврентьева.
    Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку на 1,5 метра

    К вечеру 7 сентября специалисты зафиксировали уровень воды в реке на уровне 801 сантиметр. В результате под водой оказался 121 частный дом, 267 подвалов жилых зданий и две больницы.

    «Завтра (8 сентября — прим.ред.) к городу подойдет мощный циклон. Ожидается значительное ухудшение погоды, к вечеру пойдет сильный дождь. Пик ливня прогнозируется после 21:00», — сказал Лаврентьев.

    Он отметил, что ночью за состоянием дамбы будут следить сотрудники МЧС и администрации города. Они должны будут закрывать места переливов с помощью мешков с песком.

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    Кроме того, на всех главных пересечениях улиц разместят мешки с песком, а также оставят на дежурство специалистов коммунальных служб и технику.

    Жителей микрорайона Менделеева просят по возможность переночевать у родственников или друзей. В случае необходимости население эвакуируют.

    «На видном месте держите документы, сапоги, плащ. Обращайте внимание на объявления по громкоговорящей связи», — предупредил Лаврентьев.

    Причиной наводнения в Хабаровском крае стали обильные дожди. В регионе уже ввели режим ЧС.