Украинская девочка, живущая на помойке, родила ребенка в 12 лет

Заместитель главного врача Галина Ковалева рассказала, что в перинатальном центре мальчик окреп и подрос. Сейчас за ним присматривают врачи из детского дома.

«Малыш родился здоровым, но имеет врожденный порок и требует в дальнейшем оперативного вмешательства», — отметила Галина Ковалева.

По данным местных СМИ, новорожденного назвали Тибором. Несовершеннолетняя мама жила со своей семьей на помойке.

По словам врачей, девочка не понимала ни русский язык, ни украинский. После выписки из роддома она отказалась от сына и пропала.