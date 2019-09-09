  • Уфимский первоклассник погиб в ДТП из-за пьяного отца

    09 сентября 2019, 10:19

    Александра Ломейко

    Житель Башкирии стал виновником аварии, в которой погиб его сын-первоклассник. Мужчина на скорости врезался в дерево. За руль он сел пьяным.

    ДТП произошло в Уфе, на улице Благоварской, сообщил сайт газеты «Комсомольская правда». Машиной управлял 45-летний горожанин. В салоне вместе с отцом ехал ребенок. Мальчик был не пристегнут.

    Уфимский первоклассник погиб в ДТП из-за пьяного отца | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

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    Установлено, что нетрезвый водитель ВАЗ-2113 не справился с управлением и влетел в дерево. Его маленький пассажир погиб на месте.

    Сам мужчина получил травмы. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

    Обстоятельства смертельной аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Водитель может понести уголовную ответственность за случившееся.