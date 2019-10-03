Учитель физкультуры из Махачкалы признался в домогательствах к ученице

Дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней девочки начали расследовать в Махачкале. Фигурантом дела стал 70-летний учитель физкультуры. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В конце сентября ученица шестого класса осталась после занятий, чтобы убираться в спортзале. В этом момент преподаватель поцеловал ее в шею. Когда девочка попыталась вырваться он шлепнул ее ниже спины.

О случившемся девочка рассказала маме, которая обратилась в полицию. Сам учитель после того, как его задержали признался в содеянном. Он заявил, что не понимает, почему он пошел на такой шаг.

В школе мужчина проработал 42 года и никогда никаких нареканий за ним не было. В данный момент сотрудники полиции передают дело в республиканское управление СК.