Туристы утонули во время шторма в Крыму

Два человека утонули во время стихии в городском округе Ялта, еще одного ищут спасатели. Двух отдыхающих специалисты спасли.

В Крыму дует сильный ветер, порывы которого достигают 17-22 метров в секунду. Волнение моря составляет около шести баллов. Из-за этого на 8–9 сентября объявлено штормовое предупреждение.

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МЧС призывает граждан отказаться от заплывов в море во время шторма. Это же предостережение распространяется и на владельцев судов, которых просят не выходить в открытое море.

«Это чрезвычайно опасно. Шторм, с его силой ветра и увеличением высоты волн всегда представляет очень серьезную угрозу для отдыхающих и пассажиров любого судна», — заявили в ведомстве.

Шахов напомнил главную обязанность судоводителя. Владельцы водного транспорта должны дождаться хорошей погоды и только потом выходить в море, также важно своевременно укрыться в ближайшей безопасной бухте.