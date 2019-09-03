  • Труп туриста из Петербурга нашли в лесу Мурманской области

    03 сентября 2019, 13:51

    Анатолий Минкин

    Турист из Санкт-Петербурга погиб во время путешествия по Мурманской области. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону, мужчина пропал еще 28 июля, но тело его нашли только сейчас.
    Труп туриста из Петербурга нашли в лесу Мурманской области

    Известно, что погибший 1953 года рождения прибыл из Санкт-Петербурга. 27 июля он оставил свой автомобиль на парковке «Ловозерский ГОК». Тогда же он сообщил, что пойдет в сторону Сейдозера и намерен вернуться через сутки. Однако на связь он больше не выходил.

    Тело туриста нашли в минувший понедельник, 2 сентября, в 3,5 километра от места, где он оставил машину.

    Следователь Мончегорска осмотрел место происшествия и не обнаружил признаков насильственного характера смерти. В данный момент назначили судебно-медицинскую экспертизу для установлении причин смерти мужчины. Сотрудники ведомства уже опросили родственников и знакомых умершего. Следователи проводят мероприятия для установления всех обстоятельство происшествия.

    По результатам проверки в ведомстве примут решение о возбуждении уголовного дела.