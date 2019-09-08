  • Три человека стали жертвами ДТП в Ленинградской области

    08 сентября 2019, 10:20

    Александра Ломейко

    Две иномарки столкнулись на трассе в Ленинградской области. В аварии погибли три человека, еще один пострадал. ДТП произошло в ночь на 8 сентября.

    В Тосненском районе около 00:35 лоб в лоб врезались Honda и BMW, сообщил портал 47news со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Установлено, что на дороге Павловск — Косые Мосты управлявшая Ноndа женщина 1973 года рождения вылетела на встречную полосу и столкнулась с BMW X3.

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    Жертвами аварии стали управлявший немецкой иномаркой 48-летний мужчина и двое его пассажиров. Они скончались на месте. Находившаяся за рулем японского авто водитель госпитализирована с тяжелыми травмами.

    Полиция выясняет все обстоятельства смертельного столкновения.