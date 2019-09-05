Трап повредил корпус самолета в Шереметьево
Самолет Boeing-777, прибывший в Москву из Пекина, получил повреждение двери из-за телетрапа в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Самолеты столкнулись на взлетно-посадочной полосе в ШереметьевоПодробнее
Авария произошла в 14:45 по московскому времени в четверг, 5 сентября, после того как пассажиры покинули лайнер по телетрапу.
Представитель аэропорта сообщил, что самолет отстранили от полетов. В результате инцидента никто не пострадал, а работа воздушной гавани не была нарушена.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, пострадавший Boeing принадлежит российской авиакомпании «Аэрофлот».
Двумя днями ранее два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево во время буксировки. Лайнер авиакомпании Royal Flight задел крылом крыло самолета «Аэрофлота», который должен был вылететь в Пекин.