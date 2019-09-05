Toyota и Renault столкнулись у знака «Уступи дорогу»

ДТП случилось на перекрестке улиц Фрунзе и Ударная 5 сентября, около 09:30. Водитель Toyota должен был следовать указаниям знака «Уступи дорогу», у Renault было преимущество — он двигался по главной. Тем не менее мужчина за рулем кроссовера не снизил скорость. Он начал притормаживать, только когда вплотную приблизился к легковушке.

От удара Renault съехал на обочину и перевернулся. Пока не известно, получил ли кто-нибудь травмы.