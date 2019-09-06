Тело погибшего нашли на месте обрушения здания в Сергиевом Посаде
«Каждый час — минута тишины»: как ищут людей под завалами в Сергиевом ПосадеПодробнее
«В 20:25 обнаружили тело одного погибшего», — сообщил «360» представитель ведомства.
Напомним, что заброшенное пятиэтажное здание обрушилось днем 5 сентября в поселке Новая Шурма Сергиева Посада. Раньше одно принадлежало пионерскому лагерю и не использовалось с конца прошлого века.
В момент обрушения перекрытий в здании были рабочие. По предварительной информации, под завалами могли оказаться трое человек.
Поисковые работы стартовали в пятницу, до этого спасатели всю ночь разбирали нависающие конструкции. Каждый час устраивается минута тишины — спецслужбы пытаются услышать звук мобильных телефонов пострадавших.
На месте происшествия уже была группа кинологов, привлекались беспилотники. Поиски продолжаются.