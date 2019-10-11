Тело 9-летней Лизы Киселевой найдено в Саратове. Жители на стихийном митинге готовы линчевать подозреваемого

Девятилетняя жительница Саратова Лиза Киселева пропала 9 октября. Она вышла из дома в школу и исчезла. На поиски ребенка вместе с полицией отправились волонтеры из отряда «Лиза Алерт». 10 октября ее тело нашли между гаражами.

По данным радиостанции «Говорит Москва», к поискам подключилось местное отделение МЧС. Информацию о розыске девочки ведомство рассылало по SMS. В соцсетях распространился фоторобот предполагаемого преступника. Тело было найдено в гаражах в районе Сельзхозинститута в Саратове.

Как сообщил Telegram-канал Baza, подозреваемый уже задержан. Он утверждает, что убил ребенка со злости после того, как девочка грубо ему ответила. Около здания МВД, куда полицейские привезли задержанного, собрался стихийный митинг. Люди сначала не верили, что девочка мертва.

Как рассказал «360» участник поисков Андрей Новиков, штабу поисковой операции сообщили о задержании преступника, но попросили волонтеров у МВД не собираться. Большинство все равно туда поехало.

Источник фото: телеканал «360»

Новиков добавил, что в поисках участвовали около двух тысяч человек в возрасте от 16 до 50 лет.

«Такой сплоченности я не видел никогда. Когда стало известно, что тело девочки найдено, у всех был шок», — рассказал он.

По словам Андрея, у многих сложилось такое впечатление, что следователи СК поймали преступника еще днем. Но в интересах следствия объявили об этом только глубокой ночью.

Сейчас мужчину привезли в район гаражей для проведения следственного эксперимента.

Источник фото: телеканал «360»

По сообщению Telegram-канала Mash, около гаражей собралась толпа. Люди думали, что предполагаемый убийца находится в одном из автомобилей полиции, и начали его раскачивать. Одному человеку удалось пробраться внутрь машины, но подозреваемого он там не нашел. Авто оказалось пустым. Толпа решила, что его переодели в омоновца.

Позже полицейские вывели подозреваемого из гаражей в маске. Люди кричат: «Пусть все увидят эту тварь!». Так как у многих жителей в руках палки, и они настроены совершить самосуд, к месту стянуты дополнительные силы полиции.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

По данным «Яндекс.Карт» в Саратове, единственное место в городе, где есть пробки, совпадает с территорией, где была убита девочка, и сейчас там проводится следственный эксперимент с сознавшимся подозреваемым. К месту съезжаются люди из соседних районов, они кричат: «Не пускать машину! Пусть все увидят эту тварь!».

Очевидцы утверждают, что «пазик», на который накинулась толпа, специально отогнали пустым, чтобы отвлечь митингующих.