Тела всех погибших под завалами в Сергиевом Посаде нашли

«В ходе разбора завалов обнаружены двое погибших. До этого спасатели нашли тело одного человека», — сказано в заявлении МЧС.

Заброшенное пятиэтажное здание обрушилось днем 5 сентября в поселке Новая Шурма Сергиева Посада. Раньше одно принадлежало пионерскому лагерю и не использовалось с конца прошлого века.

В момент обрушения перекрытий в здании были рабочие. Поисковые работы стартовали в пятницу, до этого спасатели всю ночь разбирали нависающие конструкции. На месте происшествия была группа кинологов, привлекались беспилотники.