  • Тела всех погибших под завалами в Сергиевом Посаде нашли

    07 сентября 2019, 03:31

    Мария Борисова

    Спасатели нашли тела всех трех рабочих, погибших под завалами заброшенной пятиэтажки в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного МЧС.

    «В ходе разбора завалов обнаружены двое погибших. До этого спасатели нашли тело одного человека», — сказано в заявлении МЧС.

    Заброшенное пятиэтажное здание обрушилось днем 5 сентября в поселке Новая Шурма Сергиева Посада. Раньше одно принадлежало пионерскому лагерю и не использовалось с конца прошлого века.

    В момент обрушения перекрытий в здании были рабочие. Поисковые работы стартовали в пятницу, до этого спасатели всю ночь разбирали нависающие конструкции. На месте происшествия была группа кинологов, привлекались беспилотники.