Таксист под Петербургом обстрелял угрожавших ему пассажиров

Петербургскому таксисту пришлось защищаться от буйных пассажиров. Мужчина обстрелял их из пневматики. Один из клиентов угрожал водителю ножом.

Конфликт произошел в ночь с субботы на воскресенье, 8 сентября, во Всеволжском районе Ленинградской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

В полиции рассказали, что 24-летний местный житель, который работает таксистом, приехал по вызову, чтобы забрать людей.

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«К нему в салон автомобиля сели двое граждан, которые шумно себя вели, били ногами по креслам, один из них достал нож», — отметили в ведомстве.

Таксисту, с его же слов, пришлось выбежать из автомобиля. Пассажиры погнались за молодым человеком. Для самообороны он достал травматический пистолет и сделал три выстрела.

В ходе стрельбы один из нападавших получил травмы, которые оцениваются как средней тяжести. Мужчину отправили в больницу. Второй пассажир такси с места происшествия скрылся.

Водитель такси написал заявление в полицию. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.