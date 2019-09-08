Таксист под Петербургом обстрелял угрожавших ему пассажиров
Конфликт произошел в ночь с субботы на воскресенье, 8 сентября, во Всеволжском районе Ленинградской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
В полиции рассказали, что 24-летний местный житель, который работает таксистом, приехал по вызову, чтобы забрать людей.
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«К нему в салон автомобиля сели двое граждан, которые шумно себя вели, били ногами по креслам, один из них достал нож», — отметили в ведомстве.
Таксисту, с его же слов, пришлось выбежать из автомобиля. Пассажиры погнались за молодым человеком. Для самообороны он достал травматический пистолет и сделал три выстрела.
В ходе стрельбы один из нападавших получил травмы, которые оцениваются как средней тяжести. Мужчину отправили в больницу. Второй пассажир такси с места происшествия скрылся.
Водитель такси написал заявление в полицию. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.