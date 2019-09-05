Суд рассмотрит дело о попытке изнасилования ребенка в Ставрополье
В Ставропольском крае перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в попытке изнасиловать семилетнюю девочку. Обвиняемому 56 лет. Об этом сообщило издание newstracker.ru.
По версии следствия, он познакомился с ребенком на улице и привел девочку в подъезд. Там злоумышленник пытался совершить действия сексуального характера, но зашли люди и помешали ему. Максимальный срок лишения свободы, который грозит обвиняемому, составляет 20 лет.