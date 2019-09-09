Стрелявшего по полицейским ликвидировали в Чечне

Сотрудники чеченской дорожной полиции на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного по ориентировке остановили Ford. Водитель открыл в сторону полиции стрельбу и был ликвидирован.

«Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь», — подтвердили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.

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В результате 18-летний водитель Ford, уроженец Надтеречного района Чечни Усман Азиев получил ранения, несовместимые с жизнью. Как сообщили в полиции, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте событий работает следственно-оперативная группа.

Других подробностей произошедшего правоохранители не приводят. Известно лишь, что проводятся все необходимые следственные мероприятия, работают эксперты. По какому поводу на автомобиль была ориентировка, в МВД республики не сообщили.