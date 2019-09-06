  • Стало известно о состоянии Памфиловой после нападения грабителя

    06 сентября 2019, 12:40

    Александра Ломейко, Дамир Матюхин

    Пережившая минувшей ночью нападение глава ЦИК РФ Элла Памфилова здорова. Сейчас она участвует в международной конференции в Москве. Об этом сообщили в аппарате Центризбиркома, передает «Интерфакс».
    Стало известно о состоянии Памфиловой после нападения грабителя

    «Она здорова, сейчас принимает участие в международной конференции», — заявили агентству в ЦИК.

    Нападение на Памфилову произошло в ночь на 6 сентября в городском округе Истра Московской области. Полиции стало известно о случившемся около 01:30.

    Источник назвал причину нападения на дом Памфиловой

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    Приехавшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пострадавшая — председатель ЦИК РФ. Злоумышленник, чье лицо было скрыто маской, проник на террасу дома Памфиловой через окно.

    «Неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    После нападения на дом Эллы Памфиловой возбуждено уголовное дело.

    Основной причиной случившегося предварительно назвали ограбление. Обстоятельства и подробности нападения устанавливаются.