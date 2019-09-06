Стало известно о состоянии Памфиловой после нападения грабителя

«Она здорова, сейчас принимает участие в международной конференции», — заявили агентству в ЦИК.

Нападение на Памфилову произошло в ночь на 6 сентября в городском округе Истра Московской области. Полиции стало известно о случившемся около 01:30.

Источник назвал причину нападения на дом Памфиловой Подробнее

Приехавшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пострадавшая — председатель ЦИК РФ. Злоумышленник, чье лицо было скрыто маской, проник на террасу дома Памфиловой через окно.

«Неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После нападения на дом Эллы Памфиловой возбуждено уголовное дело.

Основной причиной случившегося предварительно назвали ограбление. Обстоятельства и подробности нападения устанавливаются.