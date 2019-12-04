Список пострадавших при взрыве газа в Белгороде увеличился до шести человек

Пресс-служба управления МЧС по Белгородской области сообщила «360», что спасатели извлекли из-под завалов на месте обрушившегося после взрыва газа жилого дома женщину.

Момент обрушения стены многоэтажки под Белгородом после взрыва попал на видео Подробнее

По последним данным, там же может находиться еще один мужчина. Сейчас его ищут.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил оперативно сверить списки прописанных в разрушенном доме людей со списками эвакуированных. По некоторым данным, пока нет ясности с жильцами первого этажа.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился на первом или втором этажах.

К месту инцидента прибыл губернатор области Евгений Савченко. Его штаб разместился в соседнем супермаркете. Он попросил к утру подготовить экспертизу, которая определит судьбу дома. Он был построен в 1993 году, общая площадь составляет 777 квадратных метров.