Спасатели вывели 300 человек из ТЦ на «Автозаводской» из-за дыма

Торговый центр неподалеку от метро «Автозаводская» в Москве эвакуировали из-за дыма на крыше. Из здания вывели 300 человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, эвакуируют здание по адресу: Ленинская Слобода, 26. По этому адресу находится торговый центр Roomer. Тем не менее секретарь ТЦ сообщила «360», что эвакуации нет. «Я нахожусь в этом здании, я на месте. Я не обладаю информацией [об эвакуации] и сирен не слышу», — сказала она.

Управление МЧС по Москве проверяет информацию об эвакуации.

UPD от 11:38. Источник уточнил причину задымления. В вытяжке пивного бара на первом этаже произошел небольшой пожар. Экстренным службам на месте пришлось вскрыть вентиляцию.